تصدير بضائع ايرانية بقيمة 167 مليون دولار إلى أفغانستان من جمارك دوغارون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد حسن رحيمي زاده في مقابلة صحفية اليوم السبت: "أن وزن البضائع المصدرة إلى أفغانستان خلال هذه الفترة يبلغ 451.740 طنًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وذكر: "تم تصدير هذه الكمية من البضائع من سوق دوغارون الحدودي ومنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة والمحطة الحدودية إلى هذه الدولة المجاورة.

وفي إشارة إلى عبور البضائع إلى دوغارون، قال المدير العام لجمارك دوغارون الحدودية: "في الفترة الماضية من هذا العام، تم توجيه 804 آلاف و985 طنًا من البضائع بقيمة ثلاثة مليارات و310 ملايين و31 ألف و873 دولارًا من دول أخرى إلى أفغانستان. تم عبورها عبر دوغارون، والتي زادت بنسبة 150% من حيث الوزن ومرتين من حيث القيمة.

وأضاف رحيمي زاده: "منذ بداية العام الجاري، دخل أكثر من 11.363 طنًا من البضائع بقيمة 14.350.000 دولار إلى ايران من أفغانستان.

وتابع: تعد مواد البناء وحديد التسليح والبنزين والغاز المسال من أهم المواد التصديرية إلى أفغانستان، كما تعد البذور الزيتية بأنواعها وأحجار البناء أكثر البضائع المستوردة من أفغانستان عبر حدود دوغارون.

وقال المدير العام لجمارك حدود دوغارون: "تم نقل 126,858 طنًا من البضائع بقيمة 188,350,000 دولار من أفغانستان إلى دوغارون هذا العام".

وأضاف رحيمي زاده: "معبر دوغارون يعد بوابة ذهبية للتجارة وعبور البضائع ومن أكثر المعابر البرية ازدحاما في البلاد من حيث البضائع والركاب".

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