إعادة افتتاح سفارة السعودية في أفغانستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت السفارة السعودية في كابول، عاصمة أفغانستان، استئناف أنشطتها الدبلوماسية بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعليقها، الذي جاء نتيجة خروج الدبلوماسيين السعوديين إثر وصول حركة طالبان إلى السلطة والظروف التي شهدتها البلاد.

وبحسب ما نقلته "الخليج أونلاين"، ذكرت إحدى وسائل الإعلام السعودية أن البعثة الدبلوماسية للرياض في كابول استأنفت عملها يوم الأحد، انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية على تقديم جميع الخدمات للشعب الأفغاني.

ولم تُجب وزارة الخارجية السعودية على استفسارات وكالة الأنباء الفرنسية حول مستوى التمثيل الدبلوماسي السعودي في كابول.

وفي يونيو الماضي، صرّح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال الأفغانية (طالبان)، بأن السعودية أبدت رغبتها في إعادة فتح سفارتها في كابول قريبًا.

وأضاف، وفقًا لما نقلته "ميدل إيست نيوز"، أن مفاوضات بنّاءة قد جرت في الدوحة مع المسؤولين السعوديين، مشيرًا إلى أن أفغانستان تعتبر السعودية دولة شقيقة ومهمة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أغلقت سفارتها في كابول في فبراير 2023 بسبب مخاوف من وقوع هجمات تستهدف دبلوماسييها.

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