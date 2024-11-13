إيران تصدر 11 ألف طن من الحمضيات إلى 10 دول في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير جمشيدي منذ بداية العام الحالي، وفي نفس وقت بداية موسم حصاد الحمضيات في مازندران، ارتفع حجم صادرات الحمضيات عبر جمارك نوشهر وساري بنسبة 37% ليصل إلى 10890 طنًا.

وذكر مشرف جمرك مازندران أن قيمة الحمضيات المصدرة من جمارك المحافظة تبلغ أكثر من 3 ملايين و759 ألف دولار، وقال إن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فإن هذا الرقم يظهر نموا بنسبة 12%.

وأعلن عن 10 دول في العالم كوجهة لحمضيات مازندران، منها: الإمارات، روسيا، أذربيجان، أوزبكستان، جورجيا، كازاخستان .

وذكر أن 46 دائرة جمركية في الدولة تنشط في تصدير الحمضيات، كما أن مكاتب جمرك مازندران من بين أول 5 مكاتب جمركية تنشط في تصدير الحمضيات.

وقال: خلال 7 أشهر من العام الجاري بلغت صادرات الحمضيات من جمارك البلاد 104 آلاف طن بقيمة 28,482,000 دولار.

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