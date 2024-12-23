وزير الداخلية الايراني يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الامنية الموقعة مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الداخلية الايراني "اسكندر مؤمني"، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بطهران، مع وكيل وزارة الداخلية الباكستانية "محمد خرم اغا" والوفد المرافق له، على متابعة الاجراءات بهدف تنفيذ الاتفاقات الامنية الموقعة بين ايران وباكستان.

ونوه مؤمني بالقواسم المشتركة التاريخية بين الشعبين الايراني والباكستاني، والتي وصفها "كثيرة وتتضمن المجالات الدينية والثقافية وحسن الجيرة".

وفيما وصف سير التعاون الثنائي جيدا، دعا وزير الداخلية الايراني، الى "متابعة الاجراءات لتنفيذ الاتفاقات الامنية الموقعة بين البلدين الجارين والصديقين ايران وباكستان".

كما تطلع مؤمني الى استمرار "اللقاءات المؤثرة" التي جرت بين مسؤولين البلدين خلال الفترة الاخيرة، وقال : ان التعاون الامني والحدودي سيؤدي الى تطوير التجارة المشتركة بين طهران واسلام اباد.

في المقابل، قال وكيل وزارة الداخلية الباكستاني، انه يشهد عزيمة في مجال التصدي لعمليات تهريب المخدرات والارهاب.

واضاف "خرم اغا" خلال اللقاء مع مؤمني اليوم : إن حدود البلدين كانت على الدوام "حدود الصداقة والسلام والأمن"؛ متطلعا الى زيادة حجم التجارة المشتركة ليبلغ 10 مليارات دولار سنويا.