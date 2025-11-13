  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٧ م

وزير الداخلية الايراني: لا يوجد أي عوائق أمام تطوير العلاقات بين ايران والدول الأفريقية

قال وزير الداخلية اسكندر مؤمني خلال لقائه وزير الامن في بوركينافاسو انه لا توجد اي قيود امام تطوير العلاقات مع الدول الافريقية.

وأفادت وكالة معر للأنبلء انه التقى وزير الامن في بوركينافاسو محمدو سانا اليوم الخميس هنا، وزير الداخلية اسكندر مؤمني.

وقال مؤمني ان اعادة فتح سفارة بوركينافاسو في طهران وعقد اول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين مؤشر على عزم ايران على توسيع التعاون.

واشاد بمواقف بوركينافاسو في الاوساط الدولية وقال ان هذه الزيارات تسهم في توسيع التعاون.

واعتبر التوقيع على مذكرة تفاهم شرطية مشتركة خطوة مؤثرة على طريق ترسيخ العلاقات وقال ان تبادل الطلبة في مجال الامن والشرطة وتشارك الخبرات، يسهم في زيادة التعاون الثنائي.

واعتبر وزير الداخلية ان الزراعة والصناعة، حقلان اخران يمكن ان يحتلا موقع الاولية في التعاون بين البلدين.

اما وزير الامن في بوركينافاسو محمدو سانا فقد قال انه منذ اعادة فتح سفارة بلاده في طهران قبل نحو سنتين واقامة اللجنة المشتركة العام الماضي، شهد البلدان زيادة في التعاون.

