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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ م

ايران تؤكد لرئيس اقليم كردستان رغبتها بتطوير العلاقات في كافة المجالات

ايران تؤكد لرئيس اقليم كردستان رغبتها بتطوير العلاقات في كافة المجالات

التقى القنصل الإيراني الجديد في أربيل فرامرز أسدي، رئيس اقليم كرردستان نيجيرفان بارزاني وتباحث معه حول قضايا تهم الطرفين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القنصل العام الجديد لإيران في أربيل فرامرز أسدي اعرب خلال لقائه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ن رغبة بلاده في تطوير العلاقات في كافة المجالات.

دعم الجهات المعنية في إقليم كردستان لنجاح مهمته، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

واعراب عن سعادته بتعيينه، مؤكدا أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها العريقة مع اقليم كوردستان.

وبدوره أكد اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، دعم الجهات المعنية في إقليم كردستان لنجاح مهمته، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وفي موضوع آخر للاجتماع جرى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة بشكل عام، حسب بيان رئاسة اقليم كردستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1952191
شیرین سماره

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