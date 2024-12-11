القنصل العام الايراني الجديد في أربيل يلتقي وزیر الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عيّن اسدي قنصلا عاما جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة أربيل بديلا عن "نصر الله رشنودي"، وقد التقى وزير الخارجية سيد عراقجي قبل مغادرته الى اقليم كردستان العراق.
وفي هذا اللقاء، قدم القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، تقريرا عن خططه المتعلقة بمهامه الدبلوماسية الجديدة.
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التقى القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل "فرامرز أسدي"، وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي"، قبل مغادرته طهران للبدء في مهامه بإقليم كردستان العراق.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، عيّن اسدي قنصلا عاما جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة أربيل بديلا عن "نصر الله رشنودي"، وقد التقى وزير الخارجية سيد عراقجي قبل مغادرته الى اقليم كردستان العراق.
رمز الخبر 1951760
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