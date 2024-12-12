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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٠ ص

عراقجي يستقبل القنصل الإيراني الجديد في أربيل

عراقجي يستقبل القنصل الإيراني الجديد في أربيل

استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع القنصل الإيراني الجديد فرامرز اسدي، في أربيل قبل توجهه لتولي مهام هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل القنصل الإيراني الجديد فرامز اسدي في أربيل قبل توجهه لاستلام مهامه هناك.

هذا وقد قدم القنصل الجديد اسدي، مقترحاتها الجديدة لتولي مسؤوليته في اربيل.

ومن جانبه عرقجي أشار إلى العلاقات الجيدة جداً بين إيران والعراق كبلدين مسلمين جارين وضرورة تعميق العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستغلال الأمثل لقدرات إقليم كردستان العراق ومركدا على القواسم المشتركة العديدة بين شعبي إقليم كوردستان وإيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1951778
شیرین سماره

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