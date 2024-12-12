عراقجي يستقبل القنصل الإيراني الجديد في أربيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل القنصل الإيراني الجديد فرامز اسدي في أربيل قبل توجهه لاستلام مهامه هناك.

هذا وقد قدم القنصل الجديد اسدي، مقترحاتها الجديدة لتولي مسؤوليته في اربيل.

ومن جانبه عرقجي أشار إلى العلاقات الجيدة جداً بين إيران والعراق كبلدين مسلمين جارين وضرورة تعميق العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستغلال الأمثل لقدرات إقليم كردستان العراق ومركدا على القواسم المشتركة العديدة بين شعبي إقليم كوردستان وإيران.

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