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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م

رئيس منظمة التعبئة: لا نواجه حلف الناتو العسكري فقط بل نواجه الناتو الثقافي والاعلامي ايضا

رئيس منظمة التعبئة: لا نواجه حلف الناتو العسكري فقط بل نواجه الناتو الثقافي والاعلامي ايضا

قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران العميد "غلام رضا سليماني" ان الشعب الايراني ليس فقط يواجه حلف الناتو العسكري بل يواجه ايضا الناتو الثقافي والاعلامي وان مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق التعبئة وهي مواجهة الناتو الثقافي والاعلامي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران العميد "غلام رضا سليماني" قال في كلمة القاها اليوم الاربعاء، في اختتام معرض "الاسوة الفاطمية" ان نظام الهيمنة في العالم يحشد امكانياته المادية والتكنولوجية في اطار هيكلياته ومنظماته ويستخدم الابعاد المختلفة لقوته ضد شعوب العالم.

واوضح العميد سليماني ان الناتو ليس فقط حلفا عسكريا في الغرب بل ان سماحة قائد الثورة الاسلامية تحدث في السنوات الماضية عن الناتو الثقافي واننا اليوم نواجه ليس فقط الناتو العسكري بل ايضا الناتو الثقافي والاعلامي ، كما ان حلف الناتو قد دمر خلال السنوات الاخيرة 4 جيوش للدول الاسلامية.

وتابع العميد سليماني ان الكيان الصهيوني المدعوم من الناتو استطاع تدمير الجيش السوري الذي كان احد اقوى الجيوش العربية عبر شن آلاف الغارات، كما ان الجيش الليبي والجيش اليمني والجيش العراقي قد واجه المصير نفسه وما تبقى في اليمن اليوم هي قوة مقاومة شعبية أي حركة انصار الله، لأن الجيش اليمني قد تم تدميره في 7 سنوات من العدوان المتواصل.

واضاف رئيس منظمة التعبئة، بأن نظام الهيمنة حينما يفشل في استخدام قوته العسكرية يلجأ الى الناتو الثقافي والاعلامي، وينفذ خطواته في مجال الثقافة والفن والاجتماع والفضاء الافتراضي والاعلام مرحلة بمرحلة ودون توقف.

رمز الخبر 1952237

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