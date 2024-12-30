القوة الجوية الايرانية تكشف عن نظام محلي ذكي جديد قریبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب رئيس القوات الجوية للتدريب والتعليم، على أهمية التدريب والتعليم للقوات الجوية وقال: "نحن ورثة نظام تعليمي غني وقوي للغاية".

وأضاف: "نظراً لتأكيد قائد القوة الجوية للجيش على استخدام كافة القدرات في مجال التعليم والتدريب كدعم قوي للسلطة الجوية، كان من واجبنا عقد مؤتمر من أجل التنسيق والتآزر لاستخدام التكنولوجيات الجديدة على الصعيد الوطني".

واوضح العميد الطيار مصطفوي: "المؤتمر الوطني للتدريب والتعليم" تحت شعار "التدريب والتعليم بدعم من السلطة الجوية" ومحاوره الأساسية "شرح الأنشطة التعليمية من أجل إعلاء مكانة الدولة".

وتابع: "هذه القوة القائمة على المعدات والخبرة، والتي يبلغ عمرها مائة عام، دمجت التدريب مع تقدم المنظمة وتطورها منذ تأسيسها"، مؤكدا على أهمية العلم والمعرفة في الأوساط العلمية.

واشار الى أن التعليم هو روح المجتمع ويمكن رؤية مستقبل كل مجتمع ومنظمة فيه، وقال: "لدينا مركزان قيمان للغاية هما جامعة الشهيد ستاري للعلوم والتقنيات الجوية وقيادة التدريب التخصصي الجوي شهيد خزراي يؤديان دورا هاما من خلال تنفيذ مهمتهما المكلفة".

وفي الختام أشار العميد مصطفوي: "سيتم في هذا المؤتمر الكشف عن نظام محلي ذكي شامل في مجال التدريب والتعليم والتي تم إعدادها وإطلاقها بجهود نخبة القوات الجوية. هذا النظام الذكي يجعل مراقبتنا أكثر دقة ويقلل الأخطاء البشرية وسنقوم بتكريم الاشخاص الأفضل في هذا المجال".

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