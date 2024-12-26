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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٦ ص

غضب إسرائيلي من دعم البابا للشعب في غزة

غضب إسرائيلي من دعم البابا للشعب في غزة

أعرب البابا فرانشيسكو، عن رفضه القاطع للغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "ليست حربا، بل وحشية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن البابا فرانشيسكو، وصف الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت منزلا وسط مدينة غزة يوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بالـ"وحشية"، وقال: "أريد أن أقول هذا، لأنه يدمي القلب".

واعرب رفضه القاطع للغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "ليست حربا، بل وحشية". وجاءت هذه التصريحات في إطار حديثه خلال لقاء مع أعضاء مجلس الوزراء البابوي للاحتفال بعيد الميلاد، إذ أشار إلى الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع.

وأشار البابا فرانشيسكو إلى أن الإسرائيليين لم يسمحوا للكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، بدخول قطاع غزة، كما وعدوا، وهو ما وصفه البابا بأنه عمل غير مبرر.

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات البابا، معتبرة إياها "مخيبة للآمال" و"منفصلة عن السياق الواقعي لمحاربة الإرهاب".

/انتهى/

رمز الخبر 1952246
شیرین سماره

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