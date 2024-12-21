3 مجازر جديدة للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة وحصيلة الإبادة ترتفع إلى 45227 شهيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، غالبيتهم نساء وأطفال.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 442 تواليًا، إلى 45 ألفًا و227 شهيدا، بالإضافة لـ 107 آلاف و573 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وبينت الصحة أن مشافي قطاع غزة تعاملت مع 21 شهيدًا و61 جريحا، بسبب مجازر الاحتلال الجديدة، مشيرة إلى أن العشرات من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.