برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم إيقاف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت عند استلام القرار من الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسيتولى وزير المالية تشوي سانج موك الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت، وفق وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء.

وقال هان في بيان: "أحترم قرار الجمعية الوطنية، وتفادياً لإضافة المزيد من الارتباك والشكوك، سأعلق مهام عملي بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، وأنتظر القرار السريع والحكيم من المحكمة الدستورية".

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك، بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب، خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عُزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وصوّت النواب بقيادة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.

/انتهى/