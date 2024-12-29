 رئيس منظمة التعبئة: ملحمة 9 دي هي رمز لبصيرة وثبات الشعب الإيراني أمام مؤامرات الأعداء

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد سليماني قال، مساء السبت، في مراسم إحياء ذكرى ملحمة 9 دي (29 ديسمبر وهو ذكرى الملحمة الشعبية التي سطر ها الشعب الايراني في عام 2009 في وجه احداث الشغب والفتنة الداخلية) في حسينية شهداء باسيج مدينة خميني شهر: "لقد لعب الشعب دورًا مهمًا في الدفاع عن استقلال البلاد، و إن ملحمة التاسع من شهر دي هي رمز لبصيرة وثبات الشعب الإيراني في مواجهة مؤامرات الأعداء".

وأشار إلى خصائص شعبية الثورة الإسلامية وقارنها بالثورات الكبرى الاخرى في العالم مثل الثورة الفرنسية الكبرى وثورة أكتوبر الروسية وأضاف: "في أي من هذه الثورات لم يترك مصير النظام السياسي لأصوات الشعب؛ هذه هي السمة الفريدة للثورة الإسلامية التي اقيمت بتصويت أكثر من 98% من الشعب الإيراني".

وأوضح المحلمة التي سطرها الشعب الايراني في مثل هذا اليوم و قال: "ان هذا اليوم هو يوم تجلت فيه البصيرة والايمان لدى الشعب الايراني حيث نزل الشعب بجميع اطيافه واذواقه السياسية الى الساحة للدفاع عن مبدأ سيادة الشعب الدينية ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكانت هذه الملحمة الشعبية اظهارا لوعي الشعب الايراني تجاه مؤامرات الاعداء الداخليين والخارجيين".

ولفت العميد سليماني ايضا الى جهود العدو لاضعاف معتقدات وقيم الشعب الايراني عبر استخدام الفضاء الافتراضي ووسائل الاعلام المعادية قائلا "اليوم نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى البصيرة والوعي والايمان بالولاية، فان الشعب الايراني قد اثبت بأنه يقف في وجه التهديدات والحرب النفسية للاعداء، بصلابة وانه سيرسم مستقبلا وضاء للبلاد".

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