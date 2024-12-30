عراقجي: عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليسا في مصلحة إيران أو أي من دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي الذي سافر إلى طهران للتشاور مع كبار المسؤولين الإيرانيين، التقى وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين.

ووصف وزير الخارجية الايراني علاقات إيران مع عمان بالمتميزة، وأشار إلى التأكيد الخاص للرئيس بزشكيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وأكد استعداد إيران لفتح مجالات جديدة للتعاون، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة. وقد اعتبرت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية ومتابعتها.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إشارة إلى التطورات في سوريا، قال وزير الخارجية الايراني: "إن عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليسا في مصلحة إيران أو أي من دول المنطقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل الجميع". "إنها تدعم مختلف الأطياف والتيارات السياسية والاجتماعية والمدنية في المجتمع السوري".

وأعرب وزير الخارجية العماني عن سعادته بزيارته إلى طهران ولقائه بنظيره الإيراني، وأكد الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان للعلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين الجارين، وأعرب عن أمله في استمرار العلاقات النموذجية بين مسقط وطهران والتي من شأنها أن تخدم مصالح واهتمامات البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك في اتجاه الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

كما أعرب وزير الخارجية العماني عن تقديره للموقف المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية واحترام إرادة الشعب السوري، وأكد مجددا موقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا واحترام سيادة واستقلال البلاد. وشدد على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه وأن يدعم استقلال سورية ووحدة أراضيها.

وأكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان على حساسية التطورات في المنطقة، وخاصة في سوريا، واعتبرا أنه من الضروري مواصلة المشاورات والتشاور بين طهران ومسقط ودول أخرى في المنطقة.