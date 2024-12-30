القسام تجهز على 5 جنود صهاينة من مسافة صفر وتدمر ناقلة جند لهم في بلدة بيت حانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت "القسام" في بلاغ عسكري:" في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع وأجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود، وأحرقوا دبابة "مركفاه" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيب عسكري بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وفي بلاغ أخر، أكدت "القسام" تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال القطاع".

ولليوم الـ 451 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 45,541 شهيدا و 108,338 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.