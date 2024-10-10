حدث أمني صعب لقوات الاحتلال في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت وسائل إعلام عبرية عن وقوع "حدث أمني صعب" لقوات الاحتلال فيp قطاع غزة.



من جهتها اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” في بيان الخميس، استهداف دبابتين وقوات إسرائيلية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت “كتائب القسام” في 3 بيانات عبر منصة تلغرام: تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركافاه 4 بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.



كما استهدفت القسام دبابة “ميركافاه” بعبوة ناسفة قرب مقر الدفاع المدني غرب معسكر جباليا، فيما “دكت تحشدات قوات العدو شرق معسكر جباليا”.



واشارت القسام في بيان أخر: تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



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