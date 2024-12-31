مسؤولون غربيون: حماس نجحت في استعادة قدرتها على إدارة الأوضاع بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر أن المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع، مثل المواصي والنصيرات ودير البلح.

وأفادت المصادر بأن حماس استعادت فجأة جزءا من قدراتها وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، وأنها هاجمت لصوصا استولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين من دون تدخلهم.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن قدرة حماس على إعادة التنظيم فاجأت الكثيرين، مشيرين إلى أنهم لم يفهموا كيف نجحت الحركة في فرض النظام في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت الصحيفة ذاتها نقلت عن مصادر أمنية ومسؤولين قولهم إن عدم الخوض في تفاصيل اليوم التالي في قطاع غزة سيعيد إسرائيل إلى وضع ما قبل عملية طوفان الأقصى، موضحة أن حماس لا تزال قادرة على حكم القطاع.

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