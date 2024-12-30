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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٤ م

الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب العالم بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) وراس السنة الميلادية

الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب العالم بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) وراس السنة الميلادية

ابرق الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، بالتهنئة، الى رؤساء وقادة وشعوب الدول التي تحتفل بميلاد السيد المسيح (ع)، وراس السنة الميلادية الجديدة 2025م.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، بعث رسائل الى قادة وشعوب الدول التي تحتفل بميلاد السيد المسيح (ع)، وراس السنة الميلادية الجديدة 2025م.

وكتب في رسالته أن "احياء ذكرى ميلاد نبي الرحمة والنور السيد المسيح (عليه السلام) هو احتفاء بالسلام والاخلاق الحسنة في المجتمعات الانسانية، وتعاليمه على غرار جميع الانبياء الالهيين، هي السبيل الى التخلص من الظلم والجور.

كما تطلع الرئيس الايراني في برقيات التهنئة، بان يشهد العالم على اعتاب السنة الميلادية الجديدة، ويمن هذا المولد العظيم، اقتلاع جذور الظلم والعنف وجرائم الابادة الجماعية، و(في المقابل) ارساء السلام والاستقرار على صعيد البسيطة.

وفي رسائل منفصلة، هنأ الرئيس الايراني أيضا قادة وشعوب الدول التي تحتفل ببداية العام الجديد فقط مع حلول عام 2025.

رمز الخبر 1952415

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