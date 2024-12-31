ايران وماليزيا توقّعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة والطب الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مستشارية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا وأكاديمية أبو علي سينا الماليزية بهدف توسيع التعاون في مجال الثقافة والطب الإسلامي.

وبهدف توسيع العلاقات والتعاون المشترك في مجالات التعليم والتقييم والاستشارة والبحث، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مستشارية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا وأكاديمية أبو علي سينا الماليزية.

ووقع هذه المذكرة حبيب رضا أرزاني المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا، ومحمد سيف الله بن يوسف الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبو علي سينا في هذا البلد.

الجهود الثنائية لرفع اسم أبو علي سينا والعلوم النبيلة التي أحياها، وإحياء السياحة العلاجية ودعوة الفرق الماليزية لإكمال دورات إضافية في الطب التقليدي والإسلامي في إيران و المعالجة من بين محاور هذه المذكرة.

توقيع مذكرة تفاهم وتحديد البرامج المشتركة مع مراكز الطب الإسلامي في إيران، والاهتمام بالسفر إلى إيران للتعرف أكثر على الإمكانات الكبيرة للطب التقليدي والطب الإسلامي، وعقد ورش عمل مشتركة بين العلماء والمهتمين للطب التقليدي في إيران وماليزيا من بين البنود الأخرى في هذه المذكرة.

وبعد عقد الدورات التدريبية، ستقوم أكاديمية أبو علي سينا الماليزية بمنح شهادة معتمدة من وزارة الصحة الماليزية. ويعد عقد دورات الطب التقليدي والإسلامي في إيران من أجل تعزيز السياحة الصحية للمواطنين الماليزيين بندًا آخر في هذه المذكرة.

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