رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أن الاجراءات الأحادية الجانب لا تقتصر على ايران وقطر

وأضاف ماهاتير محمد اليوم السبت أن قطر "تعرضت لحصار مثل إيران وأفلحت في النهوض وتجاوزته ، لكن مثل ذلك الحصار قد لا يقتصر على إيران وقطر، في عالم تفرض فيه دول إجراءات وقرارات أحادية عقابية".

واعتبر أن "على ماليزيا ودول أخرى أن تتذكر أن مثل تلك الإجراءات قد تفرض علينا أيضا. وهذا يدعونا إلى تحقيق الاعتماد على الذات".

واختتمت قمة كوالالمبور الإسلامية أعمالها بالتشديد على عزم الدول المؤسسة على المضي قدما في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة الإسلامية من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.

وقد دعا مهاتير إلى هذه القمة من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات العالم الإسلامي وتحسين حياة المسلمين.

وعقدت قمة الدول الإسلامية (كوالالمبور) صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي حضرها الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني ورؤساء دول ماليزيا وتركيا وقطر ومئات النخب من الدول الإسلامية في المركز الدولي للمؤتمرات في كوالالمبور بعاصمة ماليزيا./انتهى/.