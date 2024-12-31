"درياشوب" يُعرض الليلة على القناة الثالثة: رواية عن بطولات اليمنيين

أفادت وكالة مهر للأنباء ووفقًا لما أعلنته العلاقات العامة لمنظمة "أوج" الإعلامية الفنية، فإن الوثائقي "درياشوب"، من إخراج "وحيد فراهاني"، سيروي قصص انتصارات الجيش اليمني في دعمه للشعب الفلسطيني، وسيُعرض الليلة الساعة 11:30 مساءً على قناة الثالثة.

يسلط الوثائقي الضوء على الإنجازات المذهلة والانتصارات البارزة التي حققها الجيش والقوات الشعبية اليمنية في دعم الشعب الفلسطيني، وردًا على جرائم الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، في مواجهة غير متكافئة مع أكبر تحالف بحري في التاريخ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

الوثائقي "درياشوب" هو إنتاج منظمة "أوج" الإعلامية الفنية، وسيُعرض يوم الثلاثاء 31 ديسمبر على قناة الثالثة.

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