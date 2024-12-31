إحياء التعاون العلمي بين إيران وطاجيكستان بالتركيز على التكنولوجيا الحيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق الدكتور جواد محمدي رئيس معهد بحوث علم الوراثة في ايران مع الدكتور كمال الدين حقبين رئيس مركز التعاون الدولي لهذا المعهد، على إحياء التعاون العلمي والبحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية بين جامعة طاجيكستان الوطنية، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية، وجامعة الزراعة وأكاديمية العلوم في طاجيكستان، كما قاما بزيارة المختبرات والمستشفيات في الجامعات المذكورة والتقيا مع المسؤولين في وزارة الصحة في طاجيكستان.

وقال جواد محمدي: "تأتي هذه الزيارة بعد فترة من التبادلات العلمية المحدودة بين البلدين منذ الاتفاقيات الأولية في التسعينيات، والغرض منها هو تعزيز العلاقات العلمية في الحكومة الحالية لإيران".

وأضاف: "بحث الجانبان خلال هذه الزيارة مجالات التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا الحيوية وخطط العمل المبرمجة لإحياء مذكرات التفاهم السابقة".

وتابع محمدي: "في هذا الصدد، يجري التخطيط الشامل في معهد الأبحاث هذا حتى نتمكن من المشاركة في فحص متلازمة داون، والحثل العضلي الدوشيني، وبيلة الفينيل كيتون، بالإضافة إلى تكنولوجيا إنتاج الأدوية ومعدات التشخيص".

صرح رئيس معهد بحوث علم الوراثة: "نخطط للمشاركة في مشاريع الزراعة الجزيئية والدراسات البيئية، مثل فحص البكتيريا المحبة للحرارة في الينابيع الساخنة، ونحاول إنشاء برامج مشتركة في مجال علم الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وتبادل تيسير أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في برامج مختلفة لتعزيز العلاقات المثمرة والمستمرة".

وقال محمدي: "تعتبر هذه الرحلة خطوة مهمة في اتجاه توسيع الدبلوماسية العلمية بين إيران وطاجيكستان في مجالات التكنولوجيا الحيوية".

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