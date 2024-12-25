آية الله السيد ياسين الموسوي: أعداء الأمة الإسلامية اليوم اجتمعوا للقضاء على شيعة أهل البيت

أفادت وكالة مهر للانباء أنه قال آية الله السيد ياسين الموسوي وفي إشارة إلى أيام ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (س) : لماذا سميت فاطمة بهذا الإسم، موضحا أن الروايات ذكرت هذا السبب حيث جاء في الرواية " لان الله فطمها وذريتها عن النار". وخاطب الطلبة النيجيريين قائلا: أنتم قطعتم مسافات طويلة لكي تتعلموا المعارف الدينية وإن شاءالله سيشفع لكم الامام علي (ع) والسيدة الزهراء (س) في يوم القيامة.

وأكد على أن أعداء الأمة الإسلامية اليوم اجتمعوا للقضاء على شيعة أهل البيت عليهم السلام، مصرحا اليوم اجتمعت الدول الغربية وأمريكا وإسرائيل ويريدون قتل الشيعة في لبنان وسوريا والعراق وهذه الجرائم هي امتداد لما حدث في نيجيريا.

وتابع أن المقصود من هذه الحروب ليس حزب الله ولا الحشد الشعبي ولا الجمهورية الإسلامية وإنما المقصود هو القضاء على كل الشيعة لأنهم ينادون بظهور الامام الحجة (عج).

وأشار الى أن الشيخ الزكزكي فقد ستة من أبناءه إثر الجريمة التي أقدم عليها النواصب في نيجيريا وهذا ليس بالأمر الهيّن أن يضحي الإنسان بأبناءه، مؤكدا أن أعداء الإسلام أقدموا على قتل أبناء الحسين (ع) وارتكبوا المجازر بحق الحسين وأصحابه.