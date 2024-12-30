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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٣ م

نائب وزير التعليم بوزارة الصحة: 40 ألف طالب إيراني يدرسون في دول أجنبية

نائب وزير التعليم بوزارة الصحة: 40 ألف طالب إيراني يدرسون في دول أجنبية

أشار نائب وزير التعليم بوزارة الصحة إلى أن نحو 40 ألف طالب إيراني يدرسون في مختلف الجامعات في الخارج، وقال: حاليا يدرس أكثر من 10 آلاف طالب أجنبي في 46 جامعة إيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير التعليم بوزارة الصحة السيد جليل حسيني عن عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج: يقدر أن حوالي 40 ألف طالب إيراني يدرسون في جامعات مختلفة خارج إيران. يبحث هؤلاء الطلاب عن التعليم الطبي والعلوم الأخرى في بلدان مختلفة.

وأشار إلى رغبة الطلاب الأجانب في الدراسة في العلوم الطبية الإيرانية، وأضاف: حاليا يدرس أكثر من 10 آلاف طالب أجنبي في 46 جامعة إيرانية، ويتم توفير تعليم طبي عالي الجودة لهم.

وصرح نائب وزير التربية والتعليم بوزارة الصحة: من المتوقع في خطة التنمية السابعة أن يتم قبول 250 ألف طالب أجنبي في الجامعات الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952394

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