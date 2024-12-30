نائب وزير التعليم بوزارة الصحة: 40 ألف طالب إيراني يدرسون في دول أجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير التعليم بوزارة الصحة السيد جليل حسيني عن عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج: يقدر أن حوالي 40 ألف طالب إيراني يدرسون في جامعات مختلفة خارج إيران. يبحث هؤلاء الطلاب عن التعليم الطبي والعلوم الأخرى في بلدان مختلفة.

وأشار إلى رغبة الطلاب الأجانب في الدراسة في العلوم الطبية الإيرانية، وأضاف: حاليا يدرس أكثر من 10 آلاف طالب أجنبي في 46 جامعة إيرانية، ويتم توفير تعليم طبي عالي الجودة لهم.

وصرح نائب وزير التربية والتعليم بوزارة الصحة: من المتوقع في خطة التنمية السابعة أن يتم قبول 250 ألف طالب أجنبي في الجامعات الإيرانية.

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