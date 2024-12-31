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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م

لاعب شطرنج إيراني ينسحب من مواجهة منافسه الإسرائيلي

لاعب شطرنج إيراني ينسحب من مواجهة منافسه الإسرائيلي

رفض لاعب الشطرنج الإيراني منافسة ممثل الكيان الصهيوني في بطولة العالم للسرعة السريعة 2024 في نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت النسخة الـ26 من بطولة العالم للشطرنج السريع 2024 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

فقد هزم أستاذ الشطرنج الكبير الإيراني "إحسان قائم مقامي" الأستاذ فيديه مارك سميرنوف من كازاخستان في الجولة السادسة من هذه المسابقة، ورفض في الجولة السابعة اللعب ضد بوريس جلفاند من الكيان الصهيوني نصرة ودعما لشعب فلسطين المظلوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الإسرائليين ظلوا معزولين لفترة طويلة، وشهدنا في السنوات الأخيرة ولمرات عديدة رفض رياضيي الدول الإسلامية حول العالم التنافس مع رياضيي الكيان الصهيوني المحتل دعما للشعب الفلسطيني المظلوم.

رمز الخبر 1952457

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