لاعب شطرنج إيراني ينسحب من مواجهة منافسه الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت النسخة الـ26 من بطولة العالم للشطرنج السريع 2024 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

فقد هزم أستاذ الشطرنج الكبير الإيراني "إحسان قائم مقامي" الأستاذ فيديه مارك سميرنوف من كازاخستان في الجولة السادسة من هذه المسابقة، ورفض في الجولة السابعة اللعب ضد بوريس جلفاند من الكيان الصهيوني نصرة ودعما لشعب فلسطين المظلوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الإسرائليين ظلوا معزولين لفترة طويلة، وشهدنا في السنوات الأخيرة ولمرات عديدة رفض رياضيي الدول الإسلامية حول العالم التنافس مع رياضيي الكيان الصهيوني المحتل دعما للشعب الفلسطيني المظلوم.