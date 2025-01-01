إيران تدین بشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي بك صباح الأربعاء إن الاعتداءات العسكرية المتكررة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الأراضي اليمنية تعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك واضح للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية.

واعتبر المدير العام لخليج الفارسي في وزارة الخارجية أن أصل جميع الصراعات والهجمات في منطقة غرب آسيا هو استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في غزة، وحذر الكيان الصهيوني من استمرار الجرائم في المنطقة.

كما قال ان استمرار الهجمات العدوانية والمغامرة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي اليمنية تهدف الى زعزعة استقرار المنطقة وإضعاف عملية السلام . وحمل الولايات المتحدة وإنجلترا المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة والأوضاع الإقليمية التي لا يمكن التنبؤ بها.

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