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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ م

السفارة الايرانية في بيروت: لم يتم تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني في مطار رفيق الحريري

السفارة الايرانية في بيروت: لم يتم تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني في مطار رفيق الحريري

قال بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الايرانية في لبنان، عن الحادث الذي وقع في مطار رفيق الحريري لركاب رحلة ماهان: خلافا للشائعات، ووفقا للقواعد الدولية والقوانين الدبلوماسية،لم يتم تفتيش الدبلوماسي الإيراني وحقيبته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، حول تفاصيل هذا الحادث: خلافا للشائعات التي نشرت في وسائل الإعلام، ووفقا للقواعد الدولية والقوانين الدبلوماسية، لم يتم تفتيش حقيبة الدبلوماسي الايراني بمتابعة السفارة الإيرانية وتدخل الوزارة، وغادر المطار دون أي مشاكل.

وأضاف خسروي: أن الحادث وقع الليلة الماضية بسبب ضغوط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على لبنان، وزعمت شبكة عربية كذبا أن الحكومة الإيرانية كانت تحول أموالا عبر رحلة ركاب. وقامت سلطات المطار بتفتيش حقائب الركاب وتبين لها كذب ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية الصهيونية.

وقال دبلوماسي بلادنا: احتجاجا على تصرفات مسؤولي مطار بيروت مع ركاب الطائرة الإيرانية وأغلبهم من اللبنانيون وتأخيرهم لعدة ساعات، فضلا عن المعاملة غير المقبولة للدبلوماسي الإيراني، تجمع عدد من الأشخاص أمام السفارة الإيرانية بشأن نشر مثل هذه الأخبار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربوا عن اشمئزازهم.

وشكر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجتمعون امام السفارة وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف دائماً إلى جانب حكومة وشعب لبنان وستدعمهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1952551

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