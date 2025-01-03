السفير الإيراني لدى بيروت يعلق على عمليات التفتيش في مطار بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مجتبي أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، في محادثة ردا على الإجراءات المتخذة في مطار بيروت، أن سلطات المطار كانت تحاول فتح رسالة سياسية، والتي بتدخل من وزارة الخارجية وإخطار وزارة الخارجية اللبنانية تم حل هذه المشكلة وغادر الدبلوماسي الايراني دون تفتيش.

وتابع: ونتيجة لهذه التفتيشات حدثت ازدحامات وتأخيرات في الركاب، مما سبب استياء الكثير من الناس.

وأضاف سفير إيران في لبنان: إن هذا التحرك ضد شركة الطيران الإيرانية الخاصة غير مقبول في رأينا ونحن نعترض عليه.

/انتهى/