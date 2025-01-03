  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ م

السفير الإيراني لدى بيروت يعلق على عمليات التفتيش في مطار بيروت

السفير الإيراني لدى بيروت يعلق على عمليات التفتيش في مطار بيروت

قال السفير الإيراني في لبنان: إن سلطات المطار حاولت فتح رسالة سياسية، وتم حلها بتدخل وزارة الخارجية وإخطار وزارة الخارجية اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مجتبي أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، في محادثة ردا على الإجراءات المتخذة في مطار بيروت، أن سلطات المطار كانت تحاول فتح رسالة سياسية، والتي بتدخل من وزارة الخارجية وإخطار وزارة الخارجية اللبنانية تم حل هذه المشكلة وغادر الدبلوماسي الايراني دون تفتيش.

وتابع: ونتيجة لهذه التفتيشات حدثت ازدحامات وتأخيرات في الركاب، مما سبب استياء الكثير من الناس.

وأضاف سفير إيران في لبنان: إن هذا التحرك ضد شركة الطيران الإيرانية الخاصة غير مقبول في رأينا ونحن نعترض عليه.

/انتهى/

رمز الخبر 1952553

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات