الترانزيت الاجنبي عبر إيران يرتفع بنسبة 31% خلال 9 أشهر من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرود عسكري، رئيس الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية: كانت جمارك شهيدرجائي وبرويزخان وباشماق هي الجمارك الرئيسية الثلاثة لمنشأ الترانزيت، والتي تمثل أكبر كمية من البضائع العابرة بين جمارك المنشأ في الأشهر التسعة من العام الحالي.

وتابع: خلال هذه الفترة، تم شحن 4.4 مليون طن من البضائع من مكتب جمارك الشهيد رجائي، و3.8 مليون طن من مكتب جمارك برويزخان، و2.3 مليون طن من مكتب جمارك باشماق.

وبحسب عسكري، فإن إجمالي 10.5 مليون طن من إجمالي الترانزيت الأجنبي عبر إيران خلال هذه الفترة جاء من جمارك منطقة الشهيد رجائي وبرويز خان وباشماق الخاصة.

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