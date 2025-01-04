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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٤ م

الترانزيت الاجنبي عبر إيران يرتفع بنسبة 31% خلال 9 أشهر من العام الحالي

الترانزيت الاجنبي عبر إيران يرتفع بنسبة 31% خلال 9 أشهر من العام الحالي

اعلن رئيس الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ارتفع الترانزيت الأجنبي عبر إيران خلال 9 أشهر من هذا العام بنسبة 31% ليصل إلى 16 مليون و500 ألف طن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرود عسكري، رئيس الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية: كانت جمارك شهيدرجائي وبرويزخان وباشماق هي الجمارك الرئيسية الثلاثة لمنشأ الترانزيت، والتي تمثل أكبر كمية من البضائع العابرة بين جمارك المنشأ في الأشهر التسعة من العام الحالي.

وتابع: خلال هذه الفترة، تم شحن 4.4 مليون طن من البضائع من مكتب جمارك الشهيد رجائي، و3.8 مليون طن من مكتب جمارك برويزخان، و2.3 مليون طن من مكتب جمارك باشماق.

وبحسب عسكري، فإن إجمالي 10.5 مليون طن من إجمالي الترانزيت الأجنبي عبر إيران خلال هذه الفترة جاء من جمارك منطقة الشهيد رجائي وبرويز خان وباشماق الخاصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952573

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