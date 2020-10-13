تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي خطوة اقتصادية هامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح روحاني في اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة اليوم الثلاثاء، أن ورغم أن الحظر الاميركي فرض أوضاعا صعبة للتعاملات الاقتصادية الا أن وعبر الجهود المبذولة فان الافادة من الارصدة المجمدة تزداد بشكل متنام ويتم تخصيصها لتوفیر السلع الاساسية وسد احتياجات قطاع الانتاج.

جاء ذلك عقب استعراض محافظ البنك المركزي الايراني في الاجتماع تقريرا حول الجهود المبذولة لاستخدام أرصدة النقد الاجنبي في الخارج، حيث أشار عبدالناصر همتي الى الاتفاق مع المسؤولين العراقيين في زيارته أمس الاثنين لبغداد بهذا الخصوص، مؤكدا وجود محاولات واسعة للوصول للارصدة الايرانية بمختلف البلدان والتوصل لانفراجات مفيدة بهذا الجانب.

من جهة ثانية اعتبر الرئيس الايراني تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي ( يضم روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان)، خطوة اقتصادية هامة ستخدم بدورها الانتاج وتوفير السلع لبعض هذه البلدان، على خلفية موقع ايران من حيث الترانزيت.