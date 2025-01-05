التحقيق مع جنديين صهيونيين في البرازيل وتشيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد سكان غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة الجزيرة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محكمة برازيلية أصدرت أمرًا بفتح تحقيق بحق أحد الجنود الإسرائيليين الذي دخل الأراضي البرازيلية. وتأتي هذه التحقيقات بناءً على اتهامات موجهة إليه بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي تشيلي، يخضع جندي صهيوني آخر للتحقيق من قبل 620 محاميًا. الجندي، المعروف باسم "سار هرشون"، ينتمي إلى الكتيبة 749، وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. وأفادت وسائل إعلام تشيلية أن هذا الجندي موجود حاليًا على أراضيها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت سابقًا أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الحرب السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأكدت المحكمة أنها عثرت على "أدلة قوية" تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم تشمل استخدام الجوع كسلاح حرب و"القتل وأعمال أخرى ضد الإنسانية".

/انتهى/