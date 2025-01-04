  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

مندوب فلسطين يذرف الدموع في مجلس الأمن..والسبب؟

مندوب فلسطين يذرف الدموع في مجلس الأمن..والسبب؟

قرأ مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور وهو يذرف الدموع خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، رسالة كتبها طبيب من قطاع غزة استشهد لاحقا بسبب غارة لجيش الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي عمل في مستشفى العودة: "أولئك الذين بقوا حتى النهاية سيرون القصة.. لقد فعلنا كل ما بوسعنا تذكرونا".

وبحسب مصادر فلسطينية، وجدت هذه الرسالة على لوحة المستشفى حيث عمل أبو نجيلة حتى استشهاده.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن الأطباء في غزة يحاربون في معركة صعب الانتصار فيها لكنهم لا يستسلمون، مضيفا أن المجتمع الدولي لم يستطع تقديم جزء من الشجاعة التي يتحلى بها الكادر الطبي في غزة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأطباء ونكلت بهم في السجون ومات بعضهم تحت وطأة التعذيب، ولا يجب أن نعتاد الأمور المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة".

وتابع أنه "لا مبرر لارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والاحتلال يخطط للسيطرة على أكبر قدر من أرض غزة والقضاء على أكبر قدر من الشعب الفلسطيني".

/انتهى/

رمز الخبر 1952557

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات