قاتل الفتيات وزيرا للعدل السوري والنشطاء يعربون عن امتعاضهم الشديد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تصدر اسم شادي الويسي وزير العدل السوري الجديد محرك البحث بعد تداول النشطاء فيديو قديم مثيرة للجدل يظهر وزير العدل السوري في عملية إعدام امرأة بريف إدلب، فقد أثار تعيين الويسي جدلًا واسعًا، خاصة بعد تداول الفيديو الذي يعود لعام 2015 يظهر فيه مشاركًا في عملية إعدام نفذتها جبهة النصرة في بلدة معرة مصرين بمحافظة إدلب.

يظل تعيين شادي الويسي كوزير للعدل السوري خطوة مثيرة للجدل في المرحلة الانتقالية للبلاد حيث واجه انتقادات كثيرة في قدرته على قيادة الوزارة بسبب ارتباطه بجبهة النصرة وظهوره في الفيديو المثير للجدل.

مقطع مصور يعود لبداية عام 2015 من قرية حفسرجة في محافظة إدلب يظهر فيه وزير العدل السوري “شادي الويسي” وهو يشرف على عملية إعدام امرأة بعد إدانتها من المحكمة الشرعية لجبهة النصرة بتهمة ممارسة الدعارة.

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