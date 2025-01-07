توسع انتهاكات عناصر الجولاني في حمص...350 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في حمص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اللمعلومة، أن مصادر سورية بتسجيل 350 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال 48 ساعة فقط في أكبر الأحياء العلوية في مدينة حمص.

وأضافت هذه المصادر أن عناصر نظام الجولاني الإرهابي انتهجوا سياسة القمع والعدوان والتهديدات العلنية في الأحياء العلوية. سُجلت حتى الآن 350 حالة قتل واختطاف، ولا يُعرف مصير العشرات من الشباب العلويين.

وذكرت أن نظام الجولاني الإرهابي يتبنى سياسات قبلية وعنصرية بشكل علني، وتم حتى الآن تسجيل عشرات الفيديوهات لاعتداءات وانتهاكات هذه العناصر على الأطفال والشباب والشيوخ.

في هذه الأثناء، يزعم أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية، دعمه لحقوق الأقليات والعشائر المختلفة في سوريا من خلال ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام.

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