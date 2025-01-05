الإعلان عن موعد تشييع جثمان السيد حسن نصر الله

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال وفيق صفا، مسؤول لجنة التنسيق والاتصالات في حزب الله، خلال لقائه مع الصحفيين، إن حزب الله أصبح "أقوى وأصلب من الحديد"، وهذا ما أثبته العدو من خلال مواجهاته. وأوضح أن جثمان الأمين العام الشهيد لحزب الله سيُشيَّع بعد انتهاء مهلة الستين يومًا من الهدنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف صفا أن حزب الله مستعد لجميع المناسبات، وسيكون حاضرًا في أي موقف يؤثر على معنويات الشعب. وأكد قائلاً: "أطمئن الجميع، لا داعي للقلق."

وفي سياق آخر، شدد صفا على أن حزب الله سيواجه "البلطجة" و"الظلم" الذي يُمارَس ضد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، أوضح أن حزب الله لا يضع فيتو على ترشح قائد الجيش لمنصب الرئيس، مشيرًا إلى أن الفيتو الوحيد هو ضد سمير جعجع، لأنه يمثل مشروع الفتنة والحرب.

وأشار إلى أن قدرات حزب الله قد استعادت قوتها بالكامل، وأن الحزب قادر على مواجهة أي اعتداء بالطريقة التي يراها مناسبة.

من جهته، يجري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محادثات مع "عاموس هوكشتاين"، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، بشأن الخروقات الإسرائيلية للهدنة.

وعند سؤاله عن احتمال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، قال صفا: "لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني واللجنة المراقِبة بهذا الاحتمال، لكن بعد انقضاء المهلة، القرار سيكون بيد حزب الله والمقاومة لتحديد الإجراء المناسب." وأضاف أن الحكومة اللبنانية، التي وقّعت على الاتفاق، هي المسؤولة عن متابعة الخروقات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما صرّح بذلك الشيخ نعيم قاسم.

/انتهى/