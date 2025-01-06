أردوغان: نهاية حزب العمال الكردستاني قريبة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في مدينة طرابزون إن أمل التنظيم الانفصالي حزب العمال الكردستاني يتلاشى في ظل ما وصفه بـ"الثورة" في سوريا.

وأضاف أردوغان أن نهاية هذا التنظيم الإرهابي باتت وشيكة، وأن أعضاءه مجبرون على التخلي عن أسلحتهم، وترك الإرهاب، وحلّ التنظيم، وإلا فإنهم سيواجهون قبضة تركيا الحديدية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا تُظهر موقفًا حاسمًا في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده لن تكتفي بدعم الحكومة السورية الجديدة، بل ستدعو المجتمع الدولي أيضًا إلى دعم هذه الحكومة.

وأكد فيدان أن تركيا تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية.

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