أفادت وكالة مهر للأنباء أنه نشرت سفارة بلادنا رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) يوم الاثنين وكتبت : "إن القتل التعسفي والإرهاب أمر غير قانوني وغير أخلاقي على الإطلاق والدعوة إلى الحرب والعدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة أمر متهور للغاية وغير مدروس.

وأضافت الرسالة "لا يؤيد الفوضى والتحريض على العنف واقتراح مهاجمة دولة أخرى الا من له ماض مضطرب".

ادعى توم توغندهات، ممثل منطقة تونبريدج في إنجلترا، مؤخرًا، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، جاء بعد سلسلة الأحداث التي أدت إلى سقوط بشار الأسد في سوريا.

وكان توغندهات، أحد أنصار جماعة المنافقين الإرهابية، قد عمل نائبا لوزير أمن الداخلية البريطانية في الحكومة المحافظة السابقة. خلال فترة ولايته، بذل العديد من الجهود لدفع الخطة غير القانونية لإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، لكن هذه الخطة فشلت في النهاية ولم تؤت ثمارها أبدًا.

ونشرت سفارة بلادنا الأسبوع الماضي رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) قدمت فيها الشهيد الجنرال قاسم سليماني كبطل في الحرب ضد الإرهاب ورمز للدبلوماسية وأكدت أن استشهاده مصدر إلهام للشعب الإيراني. طريق السلام والأمن للمنطقة والعالم.

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