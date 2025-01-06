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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م

سلامي: الشعب الإيراني لن ينفصل عن الشهيد سليماني

سلامي: الشعب الإيراني لن ينفصل عن الشهيد سليماني

أشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، الى حضور ملايين من الشعب الإيراني في مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائلا ربما لن تتكرر هذه المشاهد مرة أخرى ونرى أنه في كل عام يأتي عدد كبير من الناس من جميع أنحاء إيران ومن كل انحاء العالم لزيارة مزاره.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" خلال مراسم احیاء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني في مدینة كرمان، قال إن الشهيد سليماني كان حامي الشعب وأمينه ولم يسمح بنقل جزء واحد من ممتلكات الشعب وثرواتهم وحقوقهم حتى في ظل ظروف الحرب.

وأضاف: لم يحرفه حقد العدو عن طريق العدل، وكان يتعبد في الحرب والقتال ويقاتل في العبادة؛ وكان رجلاً صالحاً في العمل، وكان تقيا في العمل وعمليا في التقوى وكان يقوم بكل عمل في وقته کما کان يحترم الفقراء ولم يكن متکبرا ولم يتعب أبدا، ولم يهمل أبدا أي مهمة.

وقال: نحن نعيش في عصر اتحدت فيه القوى العظمى لتمزيق جسد الإسلام وطرد المسلمين من أراضيهم وتهجير النواميس وتشريد المسلمين.

وتابع قائلا : اليوم يريد الأعداء السيطرة على الأرض المقدسة والوصول إلى العظمة والمجد بسرقة الثروات المادية والروحية.

واستطرد قائلا : كانت مهمة الحاج قاسم الوقوف والصمود وبناء القوة وربط أيدي الأعداء ووضع السلاسل في أقدامهم؛ ولم يسمح للمستكبرين أن يحققوا أحلامهم في فلسطين ولبنان واليمن والبحرين وأفغانستان وغيرها.

/انتهی/

رمز الخبر 1952663
شیرین سماره

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