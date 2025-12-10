الرئيس الايراني يغادر طهران متوجهاً إلى أستانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر "مسعود بزشكيان" طهران متوجهاً إلى أستانا بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين إلى كازاخستان ثم تركمانستان.

ويرافق الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة وزراء الخارجية، والجهاد الزراعي، والعدل، والثقافة والإرشاد الإسلامي، والطرق والتنمية العمرانية.

أدلى محسن حاجي ميرزائي، رئيس ديوان الرئاسة، صباح اليوم على هامش اجتماع مجلس الحكومة، بتفاصيل زيارة الرئيس بزشكيان إلى كازاخستان وتركمانستان، قائلاً: "تُعتبر زيارة كازاخستان زيارة ثنائية سيتم خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال تنمية التجارة بين البلدين. وسيرافق الرئيس خلال هذه الزيارة عدد من الوزراء، وستُجرى متابعات ومفاوضات ضرورية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والتجارة."

كما صرّح حاجي ميرزائي بشأن زيارة تركمانستان: "ستُعقد قمة تركز على السلام في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، بمشاركة عدد من رؤساء الدول. وسيلقي الرئيس كلمة رسمية في هذه القمة، كما من المقرر عقد اجتماعات مع عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء."

