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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٢٣ م

اكتشاف مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مقر تنظيم الجولاني الرئيسي

اكتشاف مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مقر تنظيم الجولاني الرئيسي

أفادت مصادر سورية عن اكتشاف مقابر جماعية في ريف إدلب، المقر الرئيسي لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن "المعلومة"، أشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم الجولاني الإرهابي كانوا قد أخفوا مقابر جماعية في الريفين الشرقي والغربي لإدلب. لكن سكان هذه المناطق تمكنوا خلال عمليات التطهير من اكتشاف ثلاث مقابر جماعية.

تحتوي هذه المقابر على جثث عشرات العسكريين والمدنيين السوريين. وأضافت المصادر أن جميع الضحايا الذين دُفنوا في هذه المقابر قُتلوا على يد عناصر تنظيم الجولاني، حيث سيطر التنظيم على هذه المناطق خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية كانت تدير مركز اعتقال احتُجز فيه عشرات العسكريين والمدنيين. وحاول تنظيم الجولاني إخفاء هذه المقابر الجماعية لطمس معالم جرائمه.

يُذكر أنه بعد إسقاط نظام بشار الأسد، ارتكب العناصر الإرهابيون الحاكمون في سوريا العديد من الجرائم بحق سكان البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1952699

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