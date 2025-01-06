أهالي عسكريين من الجيش السوري السابق يحتجون في ساحة الأمويين لمعرفة مصير ابناءهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تجمّع أهالي عسكريين من الجيش السوري السابق في ساحة الأمويّين، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم والإفراج عنهم في سجون إدلب وحماة وعدرا.

ويصل عدد العسكريين المفقودين إلى نحو 9 آلاف عسكريّ، كانوا سلّموا أنفسهم لكيان الجولاني او ما يعرف بغرفة العمليات العسكرية منذ قرابة 20 يوماً، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وكانت وكالة "سانا" السورية، نقلت عن كيان الجولاني في حمص، إعلانه انتهاء حملة التمشيط بأحياء المدينة بعد تحقيق أهدافها، حيث تمّ توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقّه جرم إلى القضاء، فيما أُطلق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض.

كما نقلت الوكالة عن المصدر نفسه رفضها ، لحالات الثأر الخارجة عن القانون، الّتي ستؤدّي إلى محاسبةِ مُرتكبيها، مشدّداً على أهالي حمص التبليغ عن أيّ تجاوزات حصلت خلال عمليات التمشيط من قبل عناصر الأمن العام، أو تعدّ على ممتلكاتهم في المدينة، "لنتابع هذه القضايا ونعيد الحقّ لأهله".