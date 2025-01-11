حضور فعال للشركات الإيرانية في معرض اسطنبول للسجاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا المعرض الذي أقيم بمشاركة ناشطين في صناعة السجاد والأرضيات من مختلف دول العالم، سجلت 30 شركة إيرانية حضورا فعالا في 28 جناحا وعرضت أحدث منتجاتها.

وزار القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اسطنبول أحمد محمدي الأجنحة الإيرانية وناقش مع مسؤولي الشركات المشاركة في المعرض سبل توسيع وتطوير أسواق التصدير وإزالة العوائق أمام دخولها إلى الاسواق التركية والدول الأخرى في المنطقة.

وفي هذا المعرض اعتبر العديد من الزوار من مختلف البلدان الذين زاروا الأجنحة الإيرانية أن السجاد المنتج في بلادنا يتميز عن منتجات البلدان الأخرى من حيث التصميم والجودة.

وأقيم المعرض في مركز إسطنبول للمعارض (IFM) في الفترة من 7 إلى 10 يناير.

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