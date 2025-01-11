سفير إيران لدى موسكو یکشف عن تفاصيل جديدة عن الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي: "قبل ذلك وقعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون شاملة وافق عليها مجلس الشورى الإسلامي عام 2001. كان عمر هذه الاتفاقية 20 عامًا ، وفي عام 2021 انتهت فترة تنفيذها".

وتابع في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) في موسكو اليوم السبت: في هذه الاتفاقية تم تحديد عملية التجديد التلقائي لمدة خمس سنوات، وإذا لم يكن لدى الأطراف وجهة نظر قبل نهاية فترة تنفيذها، فسيتم تمديدها تلقائيا، لذلك تم تمديد هذه الاتفاقية حتى 2026.

وقال جلالي : مع ذلك، اتفق قادة البلدين على أن الاتفاقية الحالية ليست محدثة ولا يمكن أن تغطي قضايا العلاقات اليوم. واليوم تطورت علاقاتنا كثيرا مقارنة بما كانت عليه قبل 24 عاما، ولذلك تقرر تحديث هذه الاتفاقية بموافقة القادة.

إيران أعدت مسودة الاتفاق الجديد

وقال جلالي: من أجل تحديث وكتابة الاتفاقية الجديدة، اتفق وزيرا خارجية البلدين على أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعداد مسودة الاتفاقية. ولقد أعددنا المسودة وقدمناها إلى الجانب الروسي، واستغرق الأمر حوالي عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وكان هناك الكثير من التقلبات، وتم إجراء العديد من التعديلات حتى تم التوصل إلى الاتفاق في النهاية.

نظرة على بنود الاتفاقية الجديدة

وقال سفير إيران لدى روسيا: إن هذا الاتفاق يغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية. بما في ذلك العلاقات السياسية، وطبيعة وجهات نظرنا في هيكل السلطة وكيف يجب أن نتحرك. وكيف يجب أن نتصرف في المحافل الدولية؟ حتى يصل الأمر إلى المجال الاقتصادي وكيف ينبغي أن يكون التعاون الإقليمي وتنفيذ المشاريع والتعاون في شكل ثنائي ومتعدد الأطراف.

وتابع: بالنظر إلى أن إيران وروسيا تمتلكان موارد الطاقة، فمن المتوقع أيضًا التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الدولية والطاقة.

وذكر جلالي أن التعاون في مجال التكنولوجيا، وخاصة التقنيات الجديدة والمعلومات والأمن السيبراني، مدرج أيضًا في الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا، وقال: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والقضايا الدفاعية والعسكرية، والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ومكافحة الإرهاب، والقضايا البيئية وبحر قزوين، ومكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، هي بعض البنود الأخرى في هذه الاتفاقية.

طبيعة الاتفاق بين الروس وإيران مختلفة

وسأل مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية السفير الإيراني في موسكو: بالنظر إلى أن الروس وقعوا على اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع بيلاروسيا وكوريا الشمالية في عام 2024، فهل اتفاقهم مع إيران أيضا من هذا النوع؟

وردا على ذلك قال جلالي: طبيعة هذا الاتفاق مختلفة؛ لقد حددوا (الروس في اتفاقياتهم المنفصلة مع هذين البلدين) شراكات لأنفسهم في عدد من المجالات، التي لم نتناولها كثيراً.

وصرح سفير إيران في موسكو: استقلال بلادنا وأمنها والاعتماد على الذات عناصر مهمة للغاية ولسنا مهتمين جدًا بدخول مجال العسكرة.

وأكد: استقلال البلاد هو قضية مهمة للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. على أية حال، لقد دفعنا ثمنها لمدة 45 عامًا.

رعاية التوازن في نص الاتفاقية

وسأل مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية جلالي: بالنظر إلى التجارب التاريخية في علاقاتنا مع الروس، فإن بعض الناس في البلاد لديهم مخاوف بشأن الحفاظ على التوازن في نص الاتفاقية، هل تعطي تأكيدات، كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أن هذا الجانب موجود في الاتفاق؟

أجاب سفير إيران في روسيا: في رأيي تم مراعاة (هذا الأمر) بشكل كامل. اليوم، لدينا خبراء قانونيين أقوياء وجيدين. ومن ناحية أخرى، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية اليوم قوة.

وأوضح: ليس الأمر كالعهد السابق عندما كنا في موقف الضعف. (حكام ذلك الوقت) كانوا يكتبون الاتفاقيات أحيانًا بعد الحروب، وأحيانًا لم يكن لهم استقلال أو بصيرة في الحكم؛ اليوم موقفنا مختلف.

وقال جلالي: اليوم إيران وروسيا تتقاربان وتتشاركان في العديد من المجالات، ولسنا في موقف ضعيف. وبالمناسبة، فيما يتعلق بهذا الاتفاق، قمنا نحن، جمهورية إيران الإسلامية، بكتابة النص الأولي واقتراحه.

وقال سفير إيران لدى روسيا: الأمر ليس سرا. وبعد التوقيع على الاتفاقية، عندما ترى السلطات ذلك مناسبا، سوف تصبح مشروع قانون وسيتم تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي. حيث قام مجلس النواب بمراجعة الاتفاقية الحالية عام 2001 وتليت فقراتها في قاعة المجلس، وتمت الموافقة عليها نهائياً. وهذا الأمر تمت الموافقة عليه أيضًا في البرلمان، وهو ليس بالأمر المعقد والسري.

احترام وحدة الأراضي في الفقرة الثالثة من الاتفاقية

وتساءل مراسل إرنا أيضا: بالنظر إلى المواقف الأخيرة لبعض المسؤولين الروس بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، هل هناك بند حول احترام وحدة أراضي إيران في الاتفاق الشامل؟

وردا على ذلك، قال جلالي: احترام وحدة الأراضي متضمن في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، ونتوقع من الدول الشريكة والصديقة أن تحترم وحدة أراضينا.

وفي الختام قال السفير الإيراني لدى روسيا: في المجمل، يتضمن هذا الاتفاق 47 مادة وتمهيداً، سيتم رفعه إلى مجلس الشورى الإسلامي للموافقة عليه متى رأت الحكومة الموقرة ذلك مناسباً. وقد ذكرت في هذا الحوار معظم بنود هذه الاتفاقية.

وأكد جلالي: يمكن القول أنه في هذه الاتفاقية تم اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون المتبادل والمتوازن في العديد من مجالات العلاقات الثنائية وتعاون البلدين على الساحة الدولية.

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