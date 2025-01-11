تفاصيل زيارة "مسعود بزشكیان" إلى موسكو في لقاء سفير إيران مع نائب وزير الخارجية الروسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، جرى خلال هذا اللقاء، الذي عُقد قبيل الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإيرانية إلى روسيا، مناقشة الترتيبات البروتوكولية وتفاصيل البرامج المقررة.

وأُكد في هذا الاجتماع أن أول زيارة رسمية ثنائية لمسعود بزشكيان إلى موسكو ستكون حدثًا تاريخيًا سيدخل العلاقات بين البلدين في مرحلة جديدة.

كما تمت الإشارة في اللقاء إلى أهمية وثيقة المعاهدة الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، حيث سيؤدي توقيعها إلى رفع مستوى التفاعلات بين البلدين وتسهيل التقدم في مجالات التعاون المشترك.

من المقرر أن تتم زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى موسكو في تاريخ 17 يناير، حيث سيتضمن البرنامج لقاءات ومشاورات بين مسعود پزشکیان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، إضافة إلى توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

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