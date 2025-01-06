سنائي يعلن عن زيارة بزشكيان الى طاجيكستان وروسيا واستضافة طهران لرئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "مهدي سنائي" على حساب المستخدم الخاص به على منصة إكس (تويتر سابقًا) في إشارة إلى خطط الرئيس هذا الأسبوع: "سيستضيف الرئيس الايراني، رئيس الوزراء العراقي يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. كما تلقى دعوتين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن وسيسافر إلى طاجيكستان وروسيا في يناير لتوقيع العديد من الوثائق لتوسيع العلاقات.

والجدير ذكره أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. وسيتم في هذه الرحلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ضوء انجازات زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى بغداد في سبتمبر الماضي، فضلا عن التطورات الأخيرة في الملف الأمني.

كما سيزور بزشكيان موسكو من أجل توقيع اتفاقية شاملة مع روسيا في(17 يناير 2025).

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