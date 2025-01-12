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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٦ م

حراس الحدود يمنعون عدد من الإرهابيين دخول البلاد

حراس الحدود يمنعون عدد من الإرهابيين دخول البلاد

اعتقل حراس الحدود عدد من الإرهابين الذين كانوا ينون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب ايران بعد، معلومات من فريق المعلومات والعمليات وتوجههم إلى المكان الذي كانوا ينوي الإرهابيون الوصول إليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حراس الحدود اعتقلوا عدد من الإرهابين الذين كانوا ينون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب ايران بعد وصولهم معلومات من فريق المعلومات والعمليات حول الأمر حيث توجهوا إلى المكان الذي كانوا ينوي الارهابيون الوصول إليه.

لم يتمكن الإرهابيون من مواجهة حراس الحدود خلال الاشتباكات ما دفع الإرهابيين لترك معداتهم والتواري عن الانظار.

وقد كشف حراس الحدود بعد عملية تفتيش دقيقة عدد من المعدات والمواد المتفجرة منها عدد من الحقائب الحاوية على مود منفجرة بوزن 86 كيلو غرام تقريبا وعدد من الستر الانتحارية وغيره.

/انتهى/

رمز الخبر 1952898
شیرین سماره

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