أربعة من حراس الحدود المخطوفين وصلوا الى العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء إن أربعة من حراس الحدود الذين كانوا قد خطفوا منتصف تشرين الأول من نقطة مير جاوه الحدودية على يد مجموعة إرهابية وصلوا الى العاصمة الايرانية طهران أمس الجمعة، وكان في استقبالهم قائد القوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة العمید محمد باكبور في مطار مهرآباد الدولي بطهران مساء الجمعة.

وصرح العميد باكبور خلال مراسم الاستقبال: انه ومنذ 16 تشرین الاول/ اكتوبر 2018، حیث جرى اسر حرس الحدود بدأنا مشاوراتنا مع الجیش وجهاز الامن والحكومة في باكستان وتوجهتُ بعد الحادث بثلاثة ایام الي باكستان حیث طلبنا من المسؤولین فیها ان یعود هؤلاء الاعزاء الى احضان اسرهم سالمین.

واضاف، ان 5 من حرس الحدود تم الافراج عنهم بعد شهر من وقوع الحادث (تشرین الثاني/نوفمبر) واستمرت مشاوراتنا للافراج عن سائر المخطوفین والیوم شهدنا عودة 4 اخرین منهم.

وقال قائد القوة البریة لحرس الثورة، اننا نشعر بالسرور لعودة هؤلاء الاعزاء الى احضان اسرهم في ایام العید (عید النوروز)، الا اننا نشعر بالحزن ایضا لان اثنین اخرین مازالا في الاسر لكننا نعد اسرتيهما باننا سنواصل مشاوراتنا حتى الافراج عنهما. /انتهى/.