إيران وأرمينيا توكدان على ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آرا شاورديان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأرمينية، الذي سافر إلى يريفان مع وفد برلماني يوم الاثنين التقى نارك بابايان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأرمينية الإيرانية في الجمعية الوطنية الأرمينية، وناقشوا القضايا الثنائية .

وأعرب آرا شاورديان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأرمينية وممثل الشعب الأرمني في شمال البلاد، عن ارتياحه للاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين وقال: "يجب توسيع العلاقات بين طهران ويريفان في المستقبل وفي جميع المجالات."

وفي إشارته إلى أهمية العلاقات البرلمانية، قال: "إن الدبلوماسية البرلمانية النشطة شرط أساسي لتطوير العلاقات بين البلدين إيران وأرمينيا".

وفي إشارة إلى تأكيد سماحة قائد الثورة في لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني على أهمية العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، اكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان على التفاهم المتبادل والإرادة المشتركة بين كبار المسؤولين في إيران وتساهم أرمينيا في تطوير العلاقات والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والنقلية والبيئية.

ومن جانب اخر أعرب نارك بابايان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية الأرمينية عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية وتفاعل مجموعات الصداقة البرلمانية والتعاون بين إيران وأرمينيا.

ووصف بابايان العلاقات البرلمانية بين البلدين بأنها مثمرة، وقال: "ينبغي تطوير هذا التعاون بشكل أكبر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والدفاع".

وفي هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن عزمهما الجاد على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار سنويا، كما أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف الأبعاد.

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