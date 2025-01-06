مفاوضات إيرانية سعودية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد محمد محسن صدر، نائب وزير الاتصالات، على تعميم الاقتصاد والدور الرئيسي للقطاع الخاص في مختلف المشاريع في اجتماع غرفة التجارة الإيرانية.

وأعلن نائب وزير الاتصالات عن المفاوضات مع السعودية للمشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، وأعرب عن أمله: من خلال تبادل التسهيلات وإسناد حصة من المشاريع في هذا البلد إلى خبراء إيرانيين، سيتم منع هجرة القوات المتخصصة.

كما أعلن عن مواصلة دبلوماسية تكنولوجيا المعلومات مع الدول الأخرى وإنشاء منطقة تصدير للخدمات الفنية بمنطقة الفاو.

وبين صدر أن الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يولد فرص عمل عالية، وتحدث عن دعم وزارة الاتصالات للشركات الناشئة وصندوق الابتكار، ودعا إلى تعاون القطاع الخاص في هذا المجال.

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